Unfall bei Ditzingen Überschlagen und zwei Masten umgemäht

Von bin 08. September 2017 - 08:50 Uhr

Ein 21-Jähriger ist zwischen Ditzingen und Leonberg von der Fahrbahn abgekommen. Er hat sich überschlagen und zwei Telefonmasten zu Fall gebracht.





Ditzingen/Gerlingen - Am Donnerstag gegen 23.20 Uhr ist auf der B 295 zwischen Leonberg und Ditzingen ein 21-jähriger Audi-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er lenkte noch vor der Abzweigung nach Gerlingen nach rechts in den Grünstreifen und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Er kollidierte dann links neben der Straße mit einem Fernmeldemast der Telekom und riss diesen um. Schließlich überschlug sich der Wagen, er blieb neben der Fahrbahn auf der linken Seite liegen. Durch die Erschütterung der Kollision kippte noch ein zweiter Mast daneben um. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise trug er nur leichte Verletzungen davon. Schaden etwa 15 000 Euro.

