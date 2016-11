Unfall bei Bietigheim-Bissingen 29-Jähriger kracht frontal in Mercedes

Von red 18. November 2016 - 14:14 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache kommt ein 29-jähriger Sprinter-Fahrer bei Bietigheim-Bissingen in den Gegenverkehr und kracht gegen den Mercedes eines 61-Jährigen. Der Sprinter-Fahrer wird schwer verletzt.





Bietigheim-Bissingen - Mit schweren Verletzungen ist am Freitagmorgen ein 29-jähriger Sprinter-Fahrer nach einem Unfall in Bietigheim-Bissingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige gegen 6.10 Uhr mit seinem Sprinter auf der Zufahrtsstraße zum Schotterwerk in Richtung der Kreisstraße 1636 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er frontal auf den stehenden Mercedes eines 61-Jährigen.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstanden.