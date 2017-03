Unfall auf Einsatzfahrt Polizist und Autofahrerin schwer verletzt

Von red/dpa 02. März 2017 - 10:20 Uhr

Bei einem Unfall in Heidelberg sind ein Polizist und eine Frau schwer verletzt worden. (Symbolbild)Foto: dpa

In Heidelberg ist ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto kollidiert. Ein Polizist sowie eine 34 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Heidelberg - Ein Streifenwagen hat auf einer Einsatzfahrt in Heidelberg ein Auto gerammt - ein 36 Jahre alter Polizist sowie eine 34-jährige Frau wurden schwer verletzt. Der Zusammenstoß hatte sich laut einer Mitteilung am frühen Donnerstagmorgen an einer Kreuzung ereignet. Der Wagen der 34-Jährigen wurde gegen eine Laterne geschleudert, die Fahrerin eingeklemmt. Feuerwehrwehrleute befreiten die Frau. Beide Schwerverletzten kamen in Kliniken.

Die genauen Umstände des Zusammenstoßes müssten erst noch geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten seien im „Sondereinsatz“ - also mit einer Freigabe für den Einsatz von Blaulicht und Martinshorn - auf dem Weg zu einem Einbruchalarm im Stadtteil Kirchheim gewesen. Ob auch beide Warnsignale vor dem Unfall eingeschalten gewesen waren, sei noch nicht bekannt.