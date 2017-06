Unfall auf der B14 bei Fellbach Kappelbergtunnel im Berufsverkehr voll gesperrt

Von red/dja 29. Juni 2017 - 10:39 Uhr

Am Donnerstag kam es am Kappelbergtunnel zu großen Verkehrsbehinderungen (Symbolbild). Foto: dpa

Geduldsprobe für Pendler am Donnerstagmorgen: Nach einem Unfall im Kappelbergtunnel musste dieser für rund eine Stunde gesperrt werden.

Rems-Murr-Kreis - Der Kappelbergtunnel musste am Donnerstagmorgen aufgrund eines Unfalls vorübergehend in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden, was für lange Staus im Berufsverkehr sorgte.

Wie die Polizei berichtet, erkannte eine 32-jährige Toyota-Fahrerin gegen 7.40 Uhr im Tunnel zu spät, dass sich der Verkehr staute. Sie fuhr deshalb auf einen Mercedes AMG auf. Dabei zog sich die Verursacherin schwere, der 54-jährige Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt, die schwerverletzte Frau kam ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Durch die Totalbeschädigung des neuwertigen und teuren Mercedes wird der Schaden bei dem Unfall auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Durch die Sperrung staute sich der Verkehr in Richtung Stuttgart rasch zurück. Der Stau reichte weit über den Teiler mit der B29 zurück. Gegen 8.30 Uhr wurde die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen wieder freigegeben, sodass der Verkehr die Unfallstelle passieren konnte.