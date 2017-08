Unfall auf der Autobahn A 81 Kontrolle über Fahrzeug verloren

Auf der Autobahn bei Ludwigsburg gerät ein Mann ins Schleudern, sein Wagen rutscht über die Autobahn und streift die Leitplanke. Eine Spur musste deswegen am Freitag gesperrt werden.

Ludwigsburg/Möglingen - Zwischen den Autobahn-Ausfahrten Ludwigsburg-Nord und -Süd fuhr am Freitagabend um 19.23 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Van der Marke Ford die A81 in Richtung Stuttgart, als er aus unklarer Ursache auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet nach rechts und prallte dort in die Schutzplanke, die er über eine lange Strecke streifte und beschädigte, bis er rechts auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand Schaden von 13 000 Euro. Mehrere Zeugen hielten zunächst an, um erste Hilfe zu leisten. Es stellte sich aber heraus, dass der Ford-Fahrer unverletzt geblieben war. Der Verflechtungsstreifen, also der ganz rechte der vier Richtungsfahrstreifen, welcher per Fahrbahnmarkierung abgetrennt ist und als direkte Verbindung der beiden Anschlussstellen dient, wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.