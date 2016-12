Unfall auf der A81 Lastwagenfahrer schwer verletzt

Von red/dpa 16. Dezember 2016 - 07:45 Uhr

Einen schweren Unfall meldet die Polizei aus dem Kreis Ludwigsburg.Foto: dpa

Mit schweren Verletzungen ist ein Lastwagenfahrer nach einem Unfall auf der A81 am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ludwigsburg - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 schwer verletzt worden. Der 59 Jahre alte Mann verlor am Donnerstagabend wegen gesundheitlicher Probleme bei Ludwigsburg in Richtung Stuttgart fahrend die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete.

Der Laster prallte rechts und links gegen die Leitplanken, bevor er zum Stehen kam. Weil ein Tank aufgerissen wurde, lief Treibstoff aus. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.