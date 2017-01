Unfall auf der A81 Karambolage auf dem Parkplatz Kälbling-Ost

Von red 18. Januar 2017 - 07:30 Uhr

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.Foto: Symbolbild/dpa

Wegen gesundheitlicher Probleme fährt ein 47-Jähriger auf den A81-Parkplatz Kälbling-Ost auf. Dann verliert er das Bewusstsein. Sein Fuß drückt dabei allerdings das Gaspedal nach unten. Es kommt zur Karambolage.

Stuttgart - Bei einem schweren Unfall auf dem Parkplatz Kälbling-Ost (Kreis Ludwigsburg) an der A81 ist am Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro entstanden.

Ein 47-Jähriger war laut Polizei gegen 20 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling-Ost fühlte er sich nicht gut und fuhr auf den Parkplatz. Dort hielt er zunächst hinter einem Golf an, der wegen eines Rückstaus warten musste. Der 47-jährige Mazda-Fahrer verlor das Bewusstsein, wobei sein Fuß das Gaspedal nach unten drückte. Der mit einem Automatikgetriebe ausgestattete Mazda beschleunigte daraufhin und schob den Golf rund 100 Meter vor sich her. Der VW drehte sich und wurde schließlich nach links geschoben.

Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Mazda wiederum touchierte einen auf der rechten Seite geparkten Mercedes, schanzte über den Bordstein, fuhr einen Pfosten um und prallte schließlich gegen das Toilettenhäuschen. Durch den Aufprall begann das Auto aus dem Motorraum zu qualmen. Polizisten, die zufällig vor Ort waren, konnten das entstehende Feuer löschen.

Der 47-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwei der drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 23.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Parkplatz kurzzeitig gesperrt.