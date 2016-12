Unfall auf der A8 Pkw überschlägt sich

Von red 10. Dezember 2016 - 19:46 Uhr

Stuttgart - Am Samstag ist es auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe des Flughafens zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bremste gegen 16.45 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen plötzlich und unvermittelt ab, so dass der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Renault ebenfalls stark abbremsen und ausweichen musste. Sein Renault kam hierbei ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die dortige Böschung hoch. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam hinter der Böschung in Richtung der Flughafenstraße zur Endlage.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand nach Angaben der Beamten ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Plieningen und die Flughafenfeuerwehr waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Weiter waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Stuttgart-Vaihingen unter der Telefonnummer 0711 6869-0 in Verbindung zu setzen.