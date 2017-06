Unfall auf der A8 bei Rutesheim Lkw rast in Betonleitplanke

Von red/rmu 20. Juni 2017 - 10:45 Uhr

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagmittag auf der A8 bei Leonberg die Kontrolle über seinen Laster verloren. Die Fahrt endete auf der Betonleitplanke.





Böblingen - Nach einem spektakulären Unfall zwischen Heimsheim und Rutesheim (Kreis Böblingen) ist es am Montag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A8 gekommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12.10 Uhr die Kontrolle über seinen Dreieinhalbtonner verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte teilweise die Betonmittelleitplanke durchbrochen. Auf den Überresten kam der Laster schließlich zum Stehen.

Der Mann wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme die Ursache für den Unfall gewesen sein dürften. Durch herumfliegende Betonteile wurden darüber hinaus auch ein Jeep und ein Hyundai auf der Gegenfahrbahn beschädigt.

Der Lkw musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Gegen 16 Uhr war dies abgeschlossen, allerdings führte die Straßenmeisterei im Anschluss daran noch Reparaturarbeiten an der Betonleitwand durch. Währenddessen waren die linke Spur in Richtung Karlsruhe sowie die linke und mittlere Spur der A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. Erst um 17 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. In beiden Richtungen hatten sich zu diesem Zeitpunkt je bis zu zehn Kilometer lange Staus gebildet. Der Gesamtschaden beträgt 60.000 Euro.