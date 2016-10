Unfall auf der A8 bei Mühlhausen 37-Jähriger schwer verletzt in Auto eingeklemmt

Von red 04. Oktober 2016 - 14:08 Uhr

Ein 37-Jähriger verliert auf der A8 bei Mühlhausen die Kontrolle über seinen Wagen und kracht in eine Begrenzungsmauer. Er muss schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden.





Mühlhausen/A8 - Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Montag auf der A8 Richtung Stuttgart die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Begrenzungsmauer gekracht. Der schwer verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen gerettet werden.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige in Richtung Stuttgart unterwegs und befand sich gegen 7.30 Uhr zwischen Hohenstadt und Mühlhausen auf dem linken Fahrstreifen. Weil er zu schnell unterwegs war, geriet der Renault ins Schleudern und prallte gegen eine Begrenzungsmauer. Das Auto rutschte an der Mauer den Berg hinunter und blieb nach 150 Metern total beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der schwer verletzte Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart bis etwa 9 Uhr voll gesperrt werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 35.000 Euro.