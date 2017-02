Unfall auf der A8 Auto gerät in Brand

Von red/loj 12. Februar 2017 - 21:17 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A8 in Höhe der Landesmesse Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto war gegen die Leitplanke geprallt und in Brand geraten.





Leinfelden-Echterdengen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 in Richtung München sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Fahrer eines Citroen Berlingo in Höhe des Parkhauses der Landesmesse auf der Gemarkung von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) offenbar von einem zweiten Autofahrer beim Spurwechsel abgedrängt worden. Der Citroen prallte gegen die Leitplanke und geriet schließlich in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Fahrer und Beifahrer des Citroen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei Spuren der A8 mussten während der Bergung und der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die tatsächliche Unfallursache muss noch geklärt werden. Auch die Höhe des entstanden Schadens ist noch unklar.