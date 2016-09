Unfall auf der A8 40.000 Euro Schaden bei Kollision von drei Fahrzeugen

14. September 2016 - 21:59 Uhr

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen musste die Autobahn A8 zwischen Wendlingen und Esslingen am Mittwochnachmittag kurzzeitig gesperrt werden.





Stuttgart - Bei einem Unfall auf der A8 in der Baustelle zwischen Wendlingen und Esslingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei berichtet, musste um 15.43 Uhr ein 31-jähriger Mann, der auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung Stuttgart in seinem Range Rover unterwegs war, verkehrsbedingt bremsen. Um nicht auf das vor ihm fahrende Auto aufzufahren, wich er auf die rechte Spur aus, wo er mit dem Porsche Cabrio eines 62-Jährigen kollidierte. Der Porsche drehte sich durch die Wucht des Zusammenstoßes und stieß dabei mit einem Lkw zusammen.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Auflesen von herumliegenden Trümmerteilen musste die Autobahn 8 kurzzeitig gesperrt werden, es entstand ein langer Stau.