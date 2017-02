Unfall auf B14 bei Herrenberg 32-jähriger Autofahrer fährt frontal in BMW

Von red 26. Februar 2017 - 20:57 Uhr

Auf der B14 im Kreis Böblingen ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde niemand. Ein 32-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten.





Böblingen - Auf der Bundesstraße 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Ein 32-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 18.34 Uhr auf der B14 von Gärtringen in Richtung Herrenberg. Auf Höhe Nufringen geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte den Außenspiegels eines VW Golfs einer 62-Jährigen. Sowohl sie, als auch ein hinter ihr fahrender 48-jähriger BMW-Fahrer versuchten nach rechts auszuweichen. Der 32-jährige Unfallverursacher fuhr dennoch nahezu frontal in den entgegenkommenden BMW. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter dem BMW fuhr, wich ebenfalls nach rechts aus, um eine weitere Kollision zu verhindern.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 32-Jährigen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am VW des 32-Jährigen entstand Totalschaden. Dieser, der BMW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens beträgt 21.000 Euro.