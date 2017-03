Unfall auf B14 bei Großerlach 26-Jähriger kracht frontal in Gegenverkehr

Von red 21. März 2017 - 23:00 Uhr

Ein 26-jähriger Autofahrer ist auf der B14 im Rems-Murr-Kreis in den Gegenverkehr geraten und nahezu frontal in ein entgegekommendes Fahrzeug gefahren. Er und ein 69-Jähriger wurden schwer verletzt.





Großerlach - Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag auf der B14 von Mainhardt in Richtung Großerlach (Rems-Murr-Kreis) in den Gegenverkehr geraten und nahezu frontal in ein entgegekommendes Fahrzeug gekracht. Er und der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.49 Uhr. Der 26 Jahre alte Golf-Fahrer geriet etwa 700 Meter vor Ortsbeginn Großerlach auf der ansteigenden Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 69-Jährigen. Anschließend prallte er noch mit dem Landrover eines 52-Jährigen zusammen.

Der 26-Jährige und der 69-Jährige wurden schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Lenker des Land-Rovers wurde nur leicht verletzt.

Die B 14 musste für die Unfallaufnahme bis 18.50 Uhr voll gesperrt werden. Zur Rettung der Personen waren die Feuerwehren aus Gorßerlach und Mainhardt mit neun Fahrzeugen und 55 Mann und der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber und sieben Fahrzeugen im Einsatz.