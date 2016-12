Unfall auf A 81 bei Ludwigsburg Bewusstloser Lastwagenfahrer fährt in Leitplanke

Von Franziska Meißner 16. Dezember 2016 - 08:36 Uhr

Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A 81 bei Ludwigsburg schwer verletzt worden. Er war offenbar bewusstlos geworden und gegen eine Leitplanke gefahren.





11 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der A 81 bei Ludwigsburg ereignet. Nach Informationen der Polizei war ein 59 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs gegen 20.25 Uhr zwischen Heilbronn und Stuttgart unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord aufgrund gesundheitlicher Probleme bewusstlos wurde. In der Folge prallte er gegen die rechte Leitplanke, von wo aus er wiederum gegen die linke Leitplanke katapultiert wurde. Dort kam das Gespann zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch Kraftstoff auslief. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der linke und mittlere Fahrstreifen waren für dreieinhalb Stunden gesperrt, es entstand ein fünf Kilometer langer Stau. Die Feuerwehren aus Asperg und Möglingen waren zum Absaugen des ausgetretenen Kraftstoffs ebenso vor Ort wie die Polizei, Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei. Der Schaden beläuft sich auf 45 000 Euro.