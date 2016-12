Unfall am Ufa-Palast In Stuttgart von Mercedes erfasst und schwer verletzt

Von red 24. Dezember 2016 - 09:31 Uhr

Die Polizei hatte es in Stuttgart mit einem schweren Verkehrsunfall zu tun.Foto: dpa

In der Nähe des Ufa-Palast in Stuttgart ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Mercedes erfasst.

Stuttgart - In Stuttgart-Nord ist es am Freitagabend in der Nähe des Ufa-Palasts zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger verletzt.

Wie die Polizei berichtet, verletzte sich der 37-Jährige gegen 22.20 Uhr, als er in der Rosensteinstraße von einem Pkw erfasst wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der 37-jährige Mann ging am Fahrbahnrand entlang, als er auf Höhe des dortigen Kinos die Straße überqueren wollte. Dabei übersah er den Mercedes eines 28-Jährigen, der in Richtung Nordbahnhofstraße fuhr. Der verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Rosensteinstraße in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsbehinderungen gab es keine.