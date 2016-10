Unfall am Planietunnel in Stuttgart-Mitte Auto kracht gegen Betonsäule – vier Personen schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag hat sich in Stuttgart-Mitte ein schwerer Unfall ereignet. Vier Personen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Unfallwagen herausschneiden.





Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall in der Schlossstraße bei der Einfahrt in den Planietunnel sind in der Nacht auf Sonntag die vier Insassen eines Pkw schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer prallte laut Polizei um 01.38 Uhr infolge überhöhter Geschwindigkeit gegen die Betonsäulen, die sich am Tunneleingangsbereich befinden.

Mitfahrer bleibt in Wiindschutzscheibe stecken

Durch die Kollision wurden der Fahrer und seine drei Mitfahrer ( 21 Jahre, 21 Jahre und 20 Jahre alt) im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten werden. Die beiden Mitfahrer auf dem Rücksitz waren nicht angeschnallt. Der Mitfahrer hinter dem Fahrer wurde in den vorderen Bereich der Fahrgastzelle geschleudert, durchbrach die Windschutzscheibe und blieb in dieser stecken.

Der rechte Mitfahrer im Fond kam auf dem Mitfahrer auf dem Beifahrersitz zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier im Kofferraum gestapelte Winterreifen in die Fahrgastzelle geschleudert. Dabei wurde die Rücksitzbank aus der Verankerung gerissen. Die Verletzten wurden vor Ort durch Rettungskräfte und Notärzte versorgt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.