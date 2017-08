Unfälle auf der A8 bei Stuttgart Einfach ausgebremst

Von Jürgen Bock 06. August 2017 - 12:47 Uhr

Die Baustelle auf der A8 bremst den Verkehr aus – allerdings trägt so mancher Autofahrer seinen Teil dazu bei. Foto: factum/Granville

Der A8 droht der Verkehrsinfarkt. Unfälle legen die Baustelle lahm. Doch viele davon ließen sich verhindern, meint StN-Autor Jürgen Bock.

Stuttgart - Was hat man nicht alles versucht, um das Verkehrschaos rund ums Stuttgarter Kreuz in den Griff zu bekommen: Elek­tronische Schilderbrücken, Blitzer oder die Öffnung des Standstreifens. Allein: Es genügt nicht. Wenn sich jeden Tag zu viele Fahrzeuge durch ein Nadelöhr zwängen, ist irgendwann Ende. Jetzt soll eine vierte Spur Abhilfe schaffen. Ob das wirkt, bleibt abzuwarten. Denn der Verkehr wird immer mehr statt weniger. Im nächsten Jahr soll es eine umfassende Untersuchung dazu geben. Mit offenem Ausgang.

Klar ist nur: Während der Bauphase ist alles noch viel schlimmer. Autofahrer, die diese Strecke jeden Tag hinter sich bringen müssen, können ein Lied singen von Staus und Unfällen. Manches davon lässt sich einfach nicht verhindern. Eine Panne im Baustellenbereich ist immer möglich. Und mancher Fahrer lässt sich allzu leicht verunsichern, wenn Spuren verschwenken oder der Lkw neben ihm bedrohlich nahe heranzurücken scheint. Dann kann es schnell krachen – und dem Nadelöhr droht der Verkehrsinfarkt.

Viele Chaostage sind allerdings hausgemacht. Was für Geschichten haben Polizei und Bauarbeiter in den vergangenen Monaten nicht schon auf der A8 erlebt? Mit dem betrunkenen Lastwagenfahrer etwa, der nachts die Nothaltebucht als Parkplatz benutzt. Oder mit rücksichtslosen Autofahrern, die die Spur ruckartig wechseln, ohne auf den Verkehr zu achten. Am gefährlichsten aber sind, wieder einmal, diejenigen, die Tempolimits für reine Orientierungshilfen halten. Wenn „60“ auf den Schildern vor der Baustelle steht, darf man ruhig mal vom Gas gehen. Sonst kann’s plötzlich eng werden – und der Verkehr ist komplett ausgebremst. Deshalb gilt ein simpler Grundsatz, um das Schlimmste zu vermeiden: konzentrieren und an die Verkehrsregeln halten.

