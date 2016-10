Unbekannter stellt Falle Frau stürzt in drei Meter tiefen Schacht

Von red/dpa 06. Oktober 2016 - 21:39 Uhr

In Meßkirch hat ein bislang Unbekannter eine Falle gestellt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein bislang Unbekannter hat in Meßkirch eine Falle gestellt – mit schwerwiegenden Folgen: Eine Frau ist dadurch in einen drei Meter tiefen Schacht gestürzt.

Meßkirch - Die Mitarbeiterin einer Gaststätte ist in Meßkirch in einen drei Meter tiefen Schacht gestürzt - weil ein Unbekannter eine Falle gestellt hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Täter zuvor das Gitter eines Lichtschachts vor dem Lokal entfernt und stattdessen ein klappbares Werbeschild über das Loch im Boden gelegt.

Als eine Mitarbeiterin das Schild später aufheben wollte, stürzte sie demnach mit den Füßen voran in den drei Meter tiefen Schacht und erlitt schwere Prellungen. Besucher der Gaststätte befreiten die Frau schließlich aus dem Schacht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls vom Samstag.