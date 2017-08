Umstrittener Umbau in Ludwigsburg Radweg an Marbacher Straße wird jetzt gebaut

Von tim 30. August 2017 - 14:59 Uhr

Durch die Baustelle ist mit mehr Stau in der Marbacher Straße zu rechnen. Dort sind die Autofahrer allerdings schon seit Monaten durch den Umbau der Neckarbrücke vom stockenden Verkehr geplagt. Foto: factum/Granville

Der Bau des Radwegs entlang der Marbacher Straße ist heftig umstritten – jetzt beginnen die Arbeiten. Pendler und Anwohner werden sich während der Bauzeit auf einige Verkehrsbehinderungen in der viel befahrenen Straße einstellen müssen.

Ludwigsburg - Mit denkbar knapper Mehrheit hat der Ludwigsburger Gemeinderat Mitte Juli ­beschlossen, dass der umstrittene Radweg entlang der Marbacher Straße verwirklicht wird – jetzt beginnen die Bauarbeiten. Los geht es am kommenden Montag, Ende Mai 2018 soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Weil in diesem Zusammenhang auch Gas-, Wasser- und Stromleitungen erneuert werden, kündigen die Stadt und die Stadtwerke (SWLB) „umfangreiche Tief- und Straßenbauarbeiten“ an. In der gesamten Zeit steht stadteinwärts und stadtauswärts jeweils eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Verkehrsinsel muss für den Radweg versetzt werden

Im ersten Bauabschnitt werden die SWLB stadtauswärts eine neue Gasleitung verlegen. Danach muss für den Radweg die Verkehrsinsel auf Höhe der Bottwartalstraße versetzt werden. Im dritten Abschnitt werden stadteinwärts Leitungen erneuert, bevor im Anschluss die Marbacher Straße selbst umgestaltet wird. Man sei bestrebt, „die Anfahrbarkeit der Grundstücke für Anlieger auch im Baustellenbereich weitestgehend zu ermöglichen“, versichert die Stadt. Jedoch: „Einschränkungen lassen sich nicht gänzlich vermeiden.“

Über den Radweg war in den kommunalen Gremien lange hitzig debattiert worden. Anwohner befürchten, dass im Umfeld ein Verkehrschaos ausbricht, wenn in der stark befahrenen Straße dauerhaft eine Spur für Autos wegbricht. Der Radweg wird zwei Kilometer lang und gilt als erster großer Baustein des Ludwigsburger Radroutenkonzepts.