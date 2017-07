Umgestürzte Bäume und Scheunenbrand Heftige Gewitter wüten im Südwesten

Von red/dpa 07. Juli 2017 - 07:22 Uhr

Von den Gewittern war vor allem Mannheim betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa

Über Teile Baden-Württembergs sind in der Nacht zum Freitag heftige Gewitter gezogen. Vor allem Mannheim war von den Unwettern betroffen.

Mannheim - Umgestürzte Bäume und ein Scheunenbrand nach Blitzeinschlag: In der Nacht zum Freitag sind über Teile Baden-Württembergs schwere Gewitter gezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt.

Stark betroffen war etwa Mannheim. Wie die Polizei meldete, rückten Streifen zu 21 Einsatzstellen in der Stadt aus. So mussten etwa Gefahrenstellen abgesichert werden, nachdem mindestens elf Bäume umgestürzt waren. Im Stadtteil Feudenheim krachte eine über zehn Meter hohe Linde auf zwei geparkte Fahrzeuge, die schwer beschädigt wurden. In Mannheim-Lindenhof musste die Feuerwehr einen sechs Meter langen Ast von den Gleisen einer Straßenbahnlinie räumen. Während des heftigen Gewitters über der Rheinebene gingen mehrere Alarmanlagen an. Bauzäune stürzten um. Noch am Morgen donnerte es in der Stadt.

Auch in Tübingen wüteten Gewitter

Auch in der Region rund um Tübingen waren nach Angaben der Polizei mehrere Bäume wegen der heftigen Gewitter umgestürzt. In Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem eine Scheune während eines Gewitters in Brand geraten war. In der Scheune waren etwa 20 Rinder untergebracht. Die Tiere konnten unbeschadet ins Freie geführt werden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Der Dachstuhl der Scheune brannte aus. Durch das Feuer stürzten Wandteile der Scheune ein. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein Blitzeinschlag der Grund für den Brand.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Im Laufe des Tages blitzt und donnert es zunächst vor allem im nördlichen Teil Baden-Württembergs. Nach Angaben der Meteorologen treten gebietsweise Starkregen sowie stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer auf. Außerdem dürfte es hageln. Von Mittag an treten heftige Gewitter auch im Süden auf. Neben einem heftigen Starkregen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter Durchmesser drohten auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometer.