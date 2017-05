Umfrage zum Zweitliga-Finale Wo schauen Sie das Spiel des VfB Stuttgart?

Von pav 19. Mai 2017 - 12:53 Uhr

Die Fans des VfB Stuttgart freuen sich auf eine große Party am Sonntag.Foto: Pressefoto Baumann

Am Sonntag ist es soweit: Der VfB Stuttgart will die lang ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen – und die Fans der Roten können es kaum noch erwarten. Wo schauen Sie das Spiel? Im Stadion, beim Public Viewing – oder ganz woanders?

Stuttgart - Nicht nur die Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart zählen die Stunden bis zum Anpfiff gegen die Würzburger Kickers am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker), sondern natürlich allem voran auch die vielen Fans der Roten. Eine Frage stellt sich den Anhängern jedoch: Wo schaut man die Partie denn nun?

Hier finden Sie die Begegnungen der Aufstiegskandidaten am 34. Spieltag.

Die Optionen sind vielfältig: Wohl dem, der eine Karte für das Stadion besitzt. Andere wiederum wollen mit 60.000 Anhängern gemeinsam beim großen Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen feiern – auch das Wetter soll am kommenden Sonntag mitspielen. Schließlich gibt es auch viele Sportsbars und Kneipen, in denen man dem VfB gegen die Würzburger Kickers die Daumen drücken kann. Oder doch einfach zu Hause bleiben? Wie und wo verbringen Sie den Sonntagnachmittag? Machen Sie mit bei unserer Umfrage: