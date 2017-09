Umfrage zum VfB Stuttgart Sind Trachten im VfB-Stadion okay oder ein No-Go?

Von red 25. September 2017 - 17:56 Uhr

Zur Wasenzeit feiern einige Fans des VfB Stuttgart gerne in Lederhose und Trikot. Foto: 7aktuell.de/David M. Skiba

Unter Fans des VfB Stuttgart ist eine hitzige Debatte ausgebrochen. Es geht um die Frage: Sind Lederhosen und Dirndl im Stadion angebracht oder fehl am Platz? Lassen Sie uns ihre Meinung wissen!

Stuttgart - Den Ultras des VfB Stuttgart ist sie ein Dorn im Auge: Die Partymeute vom Cannstatter Wasen. Die Gruppierung „Commando Cannstatt“ stört sich massiv an den Fans, die zur Wasenzeit mit Trachten ins Stadion kommen. Denn für die Ultras haben Lederhose und Dirndl nichts mit Stuttgart zu tun – und schon recht nichts im Stadion beim VfB Stuttgart verloren (wir berichteten). In jüngster Zeit ist der nicht ganz neue Streit eskaliert – soweit das Ultras sogar VfB-Anhänger in Tracht im Stadion attackiert haben.

Auf der anderen Seite empfinden viele VfB-Fans die Haltung der Ultras als intolerant und beschämend. Bei Facebook entlud sich im Zuge unserer Berichterstattung regelrecht das Unverständnis über die Vorfälle im Stadion. Das Echo: Ob bayrische oder schwäbische Tracht – wichtig ist, das VfB-Fans zusammenstehen.

Die VfB-Ultras haben den Konflikt erst am Montag wieder angefeuert. In einer Mitteilung begründen die Ultras vom Commando Cannstatt ihre grundsätzlichen Probleme mit Trachten und den Festen auf dem Cannstatter Wasen (wir berichteten).

Was ist ihre Meinung: Sind Trachten im VfB-Stadion okay oder oder sollte es ein Verbot geben?