Umfrage zum Gewa-Tower Eine neue Bauruine in Fellbach?

Von red/Hans-Dieter Wolz 23. November 2016 - 10:21 Uhr

Nichts geht mehr am Gewa-Tower. Die Arbeiten stehen still. Für wie lange, weiß im Moment niemand. Aber wie geht es den Fellbachern damit: Fürchten Sie eine neue Bauruine in der Stadt? Und haben Sie Mitleid mit den Käufern der Wohnungen? Wir haben uns vor dem Wohnturm umgehört.

Fellbach - Der Generalunternehmer des Gewa-Towers, die Baresel GmbH aus Leinfelden-Echterdingen, steht nach eigenen Angaben für einen Weiterbau des Wohnturms bereit. Die Arbeiten sollen „in absehbarer Zeit“ wieder aufgenommen werden. Sie seien unterbrochen worden, weil Zahlungen des Auftraggebers ausgeblieben seien.

Zuvor hatte der Bauherr, die Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG, den Insolvenzantrag gestellt. Doch wie wird es in absehbarer Zeit mit dem Bau weitergehen? Diese Frage und weitere stellen sich vor allem die Fellbacher, die das dritthöchste Wohnhaus in Deutschland täglich vor Augen haben.

In unserer Videoumfrage kommen die Fellbacher nun zu Wort.