Umfrage zu Angela Merkel in Stuttgart „Ihre Sachkenntnis ist beeindruckend“

Von Steffen Rometsch 05. September 2017 - 21:41 Uhr

Dass Kanzlerin Angela Merkel noch voller Tatendrang ist, davon wollte die CDU-Chefin die Besucher der Podiumsdiskussion von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung überzeugen.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Zum vierten Mal tritt Angela Merkel als Spitzenkandidatin der CDU in einer Bundestagswahl an. Die Kanzlerin und Parteivorsitzende lässt sich nur schwer aus der Reserve locken. Mit einer interessanten Mischung aus Tatendrang und Gelassenheit hat sie bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung erklärt, warum sie auch in den kommenden vier Jahren die Geschicke der Bundesregierung führen will.

Mehr zum Thema

Mehr als 1700 Leserinnen und Leser haben die Diskussion im voll besetzten Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle verfolgt, der Bundeskanzlerin aufmerksam zugehört und sie mit Fragen gelöchert. Was sagen die Besucher zum Auftritt der CDU-Spitzenkandidatin?Wie hat sie sich geschlagen? Hat sie die besseren Argumente gegenüber SPD-Herausforderer Martin Schulz? Wir haben uns unter den Gästen umgehört.

„Es ist keine Frage offengeblieben“

„Es ist keine Frage offengeblieben“, sagte Andrea Vetter (55)aus Stuttgart. Die Sachkenntnis der Kanzlerin sei beeindruckend. „Dass es genug Zeit für das Gespräch gab, war gut. So hat sich alles nicht in Floskeln erschöpft.“ Anna Dannecker (16) aus Stuttgart fand vor allem Merkels Sachkenntnis beeindruckend. „Ich fand auch gut, einmal etwas Angenehmes zu hören und dafür auch Raum zu haben und nicht immer nur von der Flüchtlingskrise zu sprechen. Aber das lag auch am Fragenspektrum.“

Noch mehr Meinungen zum Auftritt von Angela Merkel lesen Sie in unserer Bilderstrecke. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.

Sehen Sie in unserem Video mit welchen Erwartungen die Besucher zum Auftritt von Angela Merkel gekommen sind: