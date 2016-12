Umfrage unter Besuchern des Weihnachtsmarkts „Stuttgart ist sicherer als Berlin“

Von Sascha Maier 20. Dezember 2016 - 15:56 Uhr

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin herrscht auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart Bestürzung über die furchtbare Tat. Zugleich bricht sich aber auch eine Jetzt-erst-recht-Mentalität Bann. Das zeigt unsere Besucherumfrage.





Stuttgart - Ist die Demokratie in Deutschland stark genug, Anschläge wie in Berlin auszuhalten? Die Besucher des Stuttgarter Weihnachtsmarkts, mit denen wir am Tag nach der Tat gesprochen haben, fürchten sich nicht um ihre Sicherheit. Von den Polizisten mit Maschinenpistolen fühlt sich anscheinend niemand bedroht, auch wenn dies natürlich nicht zur Weihnachtsstimmung passt, wie beispielsweise Carsten Mathey, Unternehmer aus Stuttgart-Nord, sagt. Wenn sie der Angst nachgäben, so die vorherrschende Meinung der Befragten, hätten die Terroristen gewonnen. Auch wenn dem ein oder anderen etwas mulmig zumute ist, wollen sie sich ihre Lebensqualität durch die Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt nicht kaputtmachen lassen.

