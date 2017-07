Umfrage in Schorndorf Wie sicher fühlen sich die Schowo-Besucher?

Von Oliver Hillinger 17. Juli 2017 - 15:52 Uhr

Kann man sich auf den Schorndorfer Stadtfest nach den Vorfällen vom Wochenende noch sicher fühlen? Wir haben einige Festbesucher nach deren Meinung dazu gefragt.





Schorndorf - Berichte über randalierende Gruppen und sexuelle Übergriffe am Wochenende haben das althergebrachte Stadtfest Schowo in diesem Jahr in die Schlagzeilen gebracht. Zum ersten Mal werden die Polizeipräsenz und die Sicherheitsmaßnahmen des Festes hinterfragt, das viele Jahre lang ohne größere Vorfälle gefeiert wurde. Doch wie sicher fühlen sich die Festbesucher, die Bürger aus Schorndorf und Umgebung? Wir haben einige von Ihnen dazu in der Schorndorfer Innenstadt befragt.

