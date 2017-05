Umfrage im Dorotheen-Quartier Neugierig auf neue Geschäfte

Von Heidi Hechtel 30. Mai 2017 - 15:58 Uhr

Das Dorotheen-Quartier hat bereits am Dienstag viele Besucher angelockt. Dabei hat jeder seine persönlichen Favoriten, wie eine Umfrage zeigt.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Das Dorotheen-Quartier hat eröffnet. Obwohl nicht alle Geschäfte am ersten Tag offen hatte, wollten sich viele Besucher gleich ein erstes Bild vom neuen Einkaufszentrum machen. Das 200-Millionen-Euro-Projekt soll Stuttgarts neue Luxus-Adresse werden. Die ersten Kunden sind bereits am Dienstagmorgen auf Shopping-Tour gegangen. Wir wollten von den Besuchern wissen, was sie am meisten interessiert und welche Geschäfte sie sich schon angeschaut haben.

Mehr zum Thema