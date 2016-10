Ulm Security findet geladene Pistole in Jacke von Bordellbesucher

Von red/dpa 29. Oktober 2016 - 13:45 Uhr

In einem Bordell in Ulm kam es zu einem Streit (Symbolbild).Foto: dpa

Aufregung in einem Ulmer Bordell: Ein Sicherheitsmannlöst einen Streit auf und entdeckt in der Jacke eines Beteiligten eine geladene Pistole.

Ulm - Ein Sicherheitsmann hat in einem Ulmer Bordell einen Streit aufgelöst und in der Jacke eines Beteiligten eine geladene Pistole entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am frühen Samstagmorgen mit einer Angestellten gestritten.

Als der Security-Mitarbeiter dem Gast seine Jacke zum Gehen aushändigte, spürte er die Waffe darin. Die Polizei wurde gerufen, die eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz einleitete. Der Mann habe keine Erlaubnis für den Umgang mit der Pistole, hieß es. Was er damit vorhatte, werde nun geprüft. Weitere Informationen zu dem Mann gaben die Beamten zunächst nicht bekannt.