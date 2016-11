Ulm 18-Jähriger tritt schwangerer Frau in den Bauch

Von red/dpa 07. November 2016 - 16:03 Uhr

Polizeieinsatz in Ulm: Ein Mann verprügelt in eine schwangere Frau.Foto: dpa

Grausame Tat in Ulm: Ein 18-Jähriger tritt einer schwangeren Frau in den Bauch und schlägt ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zeugen trennten die beiden voneinander. Die Polizei ermittelt.

Ulm - Ein 18-Jähriger hat einer schwangeren Frau in den Bauch getreten und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 36-Jährige war demnach am Sonntag in Ulm beim Aussteigen aus einer Regionalbahn mit dem Mann in Streit geraten, weil dessen Begleiterin sie angerempelt hatte.

Mehr zum Thema

Als die Schwangere sich darüber ärgerte, habe der 18-Jährige das offenbar als Angriff auf seine Begleiterin verstanden und sei auf die 36-Jährige losgegangen, hieß es weiter. Zeugen trennten die beiden voneinander. Aufgrund des Trittes in den Bauch wurde die Schwangere in ein Krankenhaus gebracht.