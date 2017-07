Übersicht Kreis Ludwigsburg Autofahrer brauchen viel Geduld

Von Sandra Dambacher-Schopf 28. Juli 2017 - 16:16 Uhr

Übersicht der wichtigsten Baustellen-Hotspots im Sommer. Foto: StZ

Drei Baustellen in Ludwigsburg, zahlreiche gesperrte Ortsdurchfahrten, die Pförtnerampel in Hegnach und die Sanierung der A 81: Die Sommerferien bringen wieder allerhand Staus mit sich.

Ludwigsburg - Nicht nur in den großen Ferien brauchen Autofahrer im Kreis starke Nerven, sondern auch darüber hinaus. Denn viele der bestehenden und jetzt beginnenden Baustellen bleiben bis zum Herbst bestehen. Hier unsere interaktive Karte zum Anklicken.

Der große Aufreger in der Stadt bleibt die Sanierung der Neckarbrücke. Zur Hauptverkehrszeit staut es sich morgens entlang der Neckartalstraße Richtung Ludwigsburg. Der Feierabendverkehr steht dann auf der Marbacher Straße stadtauswärts. Und die Situation dort wird sich nun verschärfen: Die Bauarbeiten am geplanten Radweg auf der Marbacher Straße beginnen in den Sommerferien. Eine Fahrbahn wird dazu gesperrt. Die Arbeiten an der Brücke dauern bis Oktober, die am Radweg bis zum Mai des kommenden Jahres.

Verhältnismäßig gut läuft der Verkehr auf der Schwieberdinger Straße, trotz der Sanierung von Gas- und Wasserleitungen. In den Bauabschnitten geht es nur einspurig voran. Hier staut es sich zwar zu den Hauptverkehrszeiten, ein Durchkommen über Nebenstraßen ist aber möglich. Die Arbeiten dauern bis September.

Die Baustelle, die in schlechten Zeiten Stau bis nach Neckarrems auslösen kann, befindet sich in Hegnach (Rems-Murr-Kreis). Der Waiblinger Ortsteil leidet unter massivem Verkehr. Die Ortsdurchfahrt – wie die durch Neckarrems – ist als Hauptachse zwischen Ludwigsburg und Waiblingen stark frequentiert. Zur Reduzierung des Verkehrs wird die Hegnacher Ortsdurchfahrt verengt. Über drei Jahre hinweg wird jeweils in den Sommerferien gebaut, das Finale ist 2018. Neckarrems bremst auf andere Art aus: Am Ortseingang aus Richtung Hegnach wartet eine Pförtnerampel auf ihren Einsatz. Vom 7. August an soll sie dort den Verkehr steuern, durch den Remsecker Ortsteil gilt dann Tempo 30.

Ein Engpass ist ganz dicht: Die Stuttgarter Straße in Schwieberdingen, über die täglich rund 14 500 Fahrzeuge rollen, wird jetzt in sieben Bauabschnitten saniert. Die Fahrer werden über eine umgebaute Fußgängerbrücke umgeleitet. Viele haben die Ortsdurchfahrt als Abkürzung genutzt, weil es sich auf der Umgehungsstraße oft staut. Durch den Umbau soll die Durchfahrt künftig erschwert werden.

Wer aus Hemmingen in Richtung Weissach (Kreis Böblingen) fahren will, hat ein Problem: Die Ortsdurchfahrt im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen ist noch bis Anfang Oktober gesperrt. Wasserleitungen und der Fahrbahnbelag werden erneuert. Die Umleitung führt über Eberdingen-Hochdorf. Auch das geht nicht reibungslos, denn die Kreisstraße von Hochdorf aus wird zurzeit saniert. Die Baustelle läuft bereits seit drei Wochen und wird voraussichtlich noch bis November bestehen.

Vor dem Gewerbegebiet „Perfekter Standort“ wird zurzeit ein Kreisverkehr gebaut. Der Verkehr wird bis September durch eine Ampel geregelt, was in Richtung Illingen (Enzkreis) zu Stau führen kann.

Seit Ende Juni finden Gas- und Wasserverlegungsarbeiten in der Großingersheimer Straße von der B 27 bis zur Kreuzung mit dem Poststräßle statt. Es gibt eine Umleitung, am 1. September soll alles fertig sein.

Zwischen dem 3. und 11. August wird die Ortsdurchfahrt im Steinheimer Teilort Höpfigheim saniert. Die Umleitung führt über Mundelsheim.

Am Wochenende, wenn besonders viele Leute in den Urlaub starten, beginnt eine Fahrbahnsanierung zwischen der Ausfahrt Zuffenhausen und dem Engelbergtunnel. Von Samstag, 29. Juli, an wird die Fahrbahn dort verengt. Die Geschwindigkeit wird auf 80 und teilweise auch auf 60 beschränkt. Vom 21. August bis zum 11. September ist die Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach gesperrt und vom 25. August bis 28. August ist die Anschlussstelle Zuffenhausen dicht. Es gibt örtliche Umleitungen.