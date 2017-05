Überraschung am Stuttgarter Ballett Hauschoreograph Demis Volpi geht

Choreograph Demis Volpi.Foto: dpa

Das Engagement des Hauschoreographen des Stuttgarter Balletts, Demis Volpi, endet überraschend zum Ende der Spielzeit.

Stuttgart - Das Stuttgarter Ballett trennt sich zum Ende dieser Spielzeit überraschend von seinem erfolgreichen Hauschoreografen Demis Volpi. „Demis Volpi ist ein großartiger Theatermacher und feinfühliger Geschichtenerzähler. Hier, eher als in der Choreographie, sehe ich seine wahre Begabung“, teilte Intendant Reid Anderson am Dienstag in Stuttgart mit. Volpis Vertrag werde nicht verlängert zum Ende der Spielzeit.

Erst vor gut einer Woche hatte der erst 31 Jahre alte Volpi mit einer Inszenierung der Oper „Der Tod in Venedig“ von Benjamin Britten einen Triumph gefeiert.