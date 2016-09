Überfüllte Notaufnahmen Kassenärzte fordern Notfallgebühr für Patienten

Von Willi Reiners 06. September 2016 - 15:10 Uhr

Bundesweit gibt es einen enormen Ansturm auf die Notaufnahmen in Kliniken.Foto: dpa

Die Notaufnahmen an Kliniken sind bundesweit überfüllt. Krankenkassen wollen die Versorgung im Notfall neu organisieren. Den Kassenärzten passt das nicht.

Stuttgart - Um den Ansturm der Patienten auf die Notaufnahmen der Kliniken zu stoppen, schlägt Johannes Fechner, Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), eine Notfallgebühr vor. „In die Notaufnahmen drängen zu viele Menschen aus reiner Bequemlichkeit“, sagte Fechner unserer Zeitung. Sie gehörten dort nicht hin, weil sie nur leichte Beschwerden haben. „Die Menschen glauben aber, dass sie dort schnell alles bekommen“, so Fechner. One-Stop-Shopping laute das Stichwort, wie bei großen Einkaufszentren: „Nur einmal parken, und man kriegt alles.“

Der KVBW-Vizechef widersprach damit einer Forderung des Verbands der Ersatzkassen (VdEK). Dieser hatte sich am Dienstag dafür ausgesprochen, flächendeckend sogenannte Portalpraxen an Kliniken einzurichten. Sie müssten von den Kassenärzten bezahlt und rund um die Uhr betrieben werden. Ihre Aufgabe wäre es, den Patientenstrom zu kanalisieren. Leichte Fälle würden während der Sprechstundenzeiten an die niedergelassenen Ärzte weitergeleitet und außerhalb der Sprechzeiten an die ambulanten Notdienstpraxen im Krankenhaus, die es vielfach bereits unter der Regie der Kassenärzte bereits gibt. Nur schwerere Fälle gingen direkt an die Notaufnahmen der Krankenhäuser.

„Immer mehr Patienten steuern im Notfall das Krankenhaus an, auch wenn sie eigentlich ambulant hätten behandelt werden können“, sagte Ulrike Elsner, VdEK-Vorstandschefin. Unklare Sprechstundenzeiten und Anlaufstellen der niedergelassenen Ärzte, eine unklare Aufgabenteilung zwischen ambulantem und stationärem Notdienst und die Unsicherheit der Patienten seien die Hauptgründe dafür. So würden jährlich bis zu 25 Millionen Menschen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt, mit steigender Tendenz. Nach Aussagen von medizinischen Fachgesellschaften könnten aber ein Drittel der Patienten bedenkenlos im niedergelassenen Bereich behandelt werden. Sie gehörten also nicht ins Krankenhaus, sagte Elsner.

Fechner lehnte die Vorschläge des VdEK ab. „Wenn es an allen Kliniken Portalpraxen gäbe, dann würden Menschen mit akuten Beschwerden nur noch dorthin gehen“, sagte er. Bisher handle es sich um Trampelpfade für Patienten, doch die würden dann „noch mit Marmor belegt“. Womöglich würden auch noch größere Parkhäuser an Kliniken gebaut. Eine Notfallgebühr könne helfen, dem Patientenstrom eine andere Richtung zu geben, sagte Fechner. Wie die frühere Praxisgebühr könnte es eine Deckelung für sozial Schwache geben. Denkbar seien zudem unterschiedliche Tarife in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wer für sich beanspruche, rund um die Uhr das volle medizinische Angebot nutzen zu können, müsse dann entsprechend mehr zahlen. Akute Notfälle seien davon natürlich ausgenommen.