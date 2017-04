Nach Überfall in Weinstadt Polizei sucht mit Fotos nach Räubern

Von wei 04. April 2017 - 17:12 Uhr

Am Montagmorgen haben zwei Männer eine Tankstelle in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) überfallen. Sie sind mutmaßlich bewaffnet und befinden sich auf der Flucht. Jetzt hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.





Weinstadt - Nach dem Tankstellenüberfall in Weinstadt-Endersbach hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht. Zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Täter hatten in der Nacht zum Montag eine Tankstelle in der Schorndorfer Straße in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter hatten die Tankstelle gegen 4 Uhr betreten, den 44 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem sie es bekommen hatten, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Kreisverkehr und Viadukt. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

So sehen die beiden Tankstellenräuber aus:

Die Täter sprachen laut der Polizei englisch ohne auffälligen Akzent. Der erste Täter wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einem olivgrünem Parka mit Kapuze. Bei der Tat war er mit einem schwarzem Stoffteil maskiert, er trug weiße Handschuhe und eine schwarze Arbeitshose – einen Schriftzug am linken Oberschenkel hatte er mit gelbem Klebeband abgeklebt. Außerdem trug er schwarze Nike-Schuhe und helle Handschuhe. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Täter Nummer zwei wird als 1,75 Meter groß beschrieben, mit normaler Statur, schwarzer Winterjacke, er trug einen Pulli mit grauer, übergezogener Kapuze. Als Maske trug er einen dicken, hellen Wollschal mit schwarzem Muster. Ferner trug er schwarze Jeans und weiße Handschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Männer gesehen haben, sich unter 0 71 51/95 00 zu melden. Wer die beschriebenen Kleidungsstücke findet, solle sie möglichst nicht anfassen und ebenfalls die Polizei verständigen.