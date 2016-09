Überfall in Stuttgart-Sillenbuch Kein Erbarmen für Frau mit Rollator

Von Wolf-Dieter Obst 29. September 2016 - 09:58 Uhr

Diebe halten sie offenbar für leichte Opfer: Ältere Menschen mit RollatorFoto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Was denken Räuber und Diebe, die auf der Straße ältere, oft gebrechliche Menschen mit Rollator überfallen?

Stuttgart - Offenbar hatte er kein Problem damit, sein wehrloses Opfer zu überfallen: Noch immer unbekannt ist der Mann Mitte 40, mit auffallend rundem Gesicht und schwarzen Haaren, der am späten Mittwochnachmittag eine 84 Jahre alte Passantin mit Rollator in Sillenbuch überfallen hat. Der Täter griff sich die Handtasche aus dem Korb der rollenden Gehhilfe und rannte davon.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, spielte sich die Tat im Heinrich-Gondermann-Weg ab, wo die gehbehinderte Frau gegen 17 Uhr unterwegs war. Dass sie ihre Handtasche mit den Henkeln an den Rollatorgriffen gesichert hatte, sollte ihr nichts nützen. Der Täter entriss ihr die Tasche, in der sich persönliche Papiere und ein Geldbeutel mit etwas Bargeld befanden. Was den Fall nur schlimmer macht: Obwohl die Tat für das Opfer schlimme Folgen hat, war der Überfall juristisch gesehen kein Raub, sondern lediglich ein Diebstahl. Der Täter hatte keine Gewalt gegen die Frau angewendet.

Die Kripo sucht nun nach dem 40 bis 45 Jahre alten Täter, der als 1,85 Meter groß und südländisch aussehend beschrieben wird. Sein Körper war muskulös, die Haare waren nach hinten gegelt. Hinweise werden über Telefon 07 11 / 8990 - 57 78 erbeten. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Täter mit dem runden Mondgesicht womöglich auch in Vaihingen zugeschlagen hat. Am 22. September hatte ein Mann mit ähnlichem Aussehen einer 77-Jährigen am Geldautomaten aufgelauert und sie auf dem Nachhausweg beraubt.

Schlimmster Fall: Dem Opfer Schulter ausgekugelt

Es kommt nicht gerade selten vor, dass Räuber und Diebe wenig Erbarmen mit gehbehinderten Menschen am Rollator haben – sei es in Stuttgart oder in der Region. In der vergangenen Woche traf es eine 80-Jährige in Herrenberg (Kreis Böblingen), als sie von einer angeblichen Spendensammlerin angegangen und bestohlen wurde. Solche diebischen Spendensammler, die einfach in die Körbe der Rollatoren griffen, traten in der Vergangenheit beispielsweise in Korntal-Münchingen, Markgröningen und Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) und Nürtingen (Kreis Esslingen) auf.

Der schlimmste Fall spielte sich indes Ende März im Bauerweg in Zuffenhausen ab. Eine sehbehinderte 80-jährige Frau mit Rollator wurde von einem Quartett rücksichtslos von hinten zu Boden gestoßen und ihrer Handtasche beraubt. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Hand und kugelte sich die Schulter aus. Die Polizei nahm drei junge Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 22 Jahren fest. Die Beute konnte bei ihnen aber nicht gefunden werden. Die Verdächtigen kamen wieder auf freien Fuß.