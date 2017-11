Überfall in Stuttgart geklärt Maske verrutscht – Tankstellenräuber gefasst

Von Wolf-Dieter Obst 27. November 2017 - 16:04 Uhr

Die Polizei hat einen Mann gefasst, der eine Tankstelle in Stuttgart-Möhringen überfallen haben soll. Foto: dpa

Ein Tankstellenräuber hatte in Stuttgart mehrere Hundert Euro erbeutet – doch daran hat er nicht lange Freude. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen dingfest gemacht.

Stuttgart - Dass ihm während des Überfalls die Maske verrutschte – das ist dem mutmaßlichen Tankstellenräuber von Möhringen nun zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 33-Jähriger als Tatverdächtiger dingfest gemacht. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Tankstelle war am 21. November gegen 19.30 Uhr überfallen worden. Ein Maskierter bedrohte den 26-jährigen Tankwart mit einem Messer und erbeutete mehrere Hundert Euro. Anschließend verschwand er – hinterließ aber eine heiße Spur in der Videoüberwachung. In einer Szene verrutschte die Maske, und sein Gesicht war zu erkennen. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung bekam die Kripo vielversprechende Hinweise. Der Verdächtige, der auf den Fildern wohnt, ist bereits einschlägig wegen Raub- und Gewaltdelikten polizeibekannt. Er wurde am Freitag in einer Wohnung in Herrenberg (Kreis Böblingen) aufgespürt und festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Bereits Anfang November hatte die Polizei in einem anderen Fall einen mutmaßlichen Serientäter ermitteln können.