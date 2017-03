Überfall in Stuttgart Drei Männer greifen eine Frau an

Von Christine Bilger 09. März 2017 - 09:36 Uhr

Beim Bahnhof greifen am Mittwoch drei Männer eine Frau an.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine Frau wird am Hauptbahnhof angegriffen. Die Männer wollen erst Geld. Weil die Frau ihnen nichts gibt, werden sie handgreiflich. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Eine 20 Jahre alte Frau hat es am Mittwoch gegen 22 Uhr geschafft, drei Angreifern zu entkommen. Die Männer sprachen das Opfer in der Nähe des Hauptbahnhofes an. Sie verlangten Geld von der Frau. Weil die 20-Jährige keines hergab, gingen die Männer zum Angriff über, meldet die Polizei. Sie sollen versucht haben, der Frau die Jacke zu entreißen.

Eine Stunde später zeigt die Frau den Angriff an

Obwohl die Männer bei dem Raubversuch auch handgreiflich geworden sein sollen, konnte sich die 20-Jährige retten. Sie erstattete erst eine Stunde später Anzeige, sodass die Polizei nicht mehr nach den Angreifern fahnden konnte. Da die Frau sich in Stuttgart nicht auskennt, ist der genaue Tatort unklar.

Von den Räubern liegt nur eine grobe Beschreibung vor. Das Opfer schätzte, dass alle etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 groß sind, sie hatten außerdem einen dunklen Teint. Die Täter trugen dunkle Kleidung. Einer trug rote Sportschuhe, ein Komplize war Brillenträger und ein Dritter hatte eine schwarze Strickmütze auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.