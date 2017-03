Überfall in Sindelfingen Räuber zückt ein Messer

Von rmu 21. März 2017 - 10:24 Uhr

Die Polizei sucht einen Räuber, der in Sindelfingen eine Frau überfallen hat.Foto: dpa

Ein Räuber überfällt eine junge Frau auf dem Parkplatz eines Altenheims in Sindelfingen. Als sie ihm kein Geld gibt, zückt er ein Messer.

Böblingen - Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagenbesatzungen hat die Polizei am Montagabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) vergeblich versucht, einen Räuber dingfest zu machen.

Wie die Beamten berichten, hatte der Täter gegen 19.45 Uhr eine 20-Jährige auf dem Parkplatz des Altenheims „Burghalde“ überfallen. Sie war auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie hinter sich Schritte hörte. Ein unbekannter, schwarz maskierter Mann hatte zu ihr aufgeschlossen und forderte Bargeld. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, zückte er ein Messer. Die junge Frau warf ihm einen Geldschein entgegen und rannte zu ihrem Wagen.

Der Täter konnte unerkannt fliehen

Der unbekannte Täter flüchtete gemeinsam mit einem Komplizen, der in der Nähe gewartet hatte, in Richtung eines Waldstücks. Der Angreifer war der Beschreibung zufolge 1,80 Meter groß und auffallend schlank. Er habe eine schwarze Maske mit ausgeschnittenen Augenlöchern und dunkle Jeans, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe der Marke Nike Air getragen, so die Polizei.

Trotz der eingeleiteten Fahndung konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07031/1300 zu melden.