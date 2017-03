Überfall in Karlsruhe Unbekannter schießt Taxifahrer ins Gesicht

Von red/dpa 30. März 2017 - 16:34 Uhr

Ein Taxifahrer ist in Karlsruhe überfallen worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

In Karlsruhe hat ein Räuber einem Taxifahrer mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen. Der Unbekannte war in das Taxi gestiegen, hatte den Fahrer mit der Waffe bedroht und Geld gefordert.

Karlsruhe - Ein unbekannter Räuber hat einen Taxifahrer in Karlsruhe mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe im Gesicht verletzt. Der Mann sei in der Nacht zum Donnerstag beim Städtischen Klinikum in das Taxi gestiegen und wollte zum Bahnhof gefahren werden, teilte die Polizei mit.

Kurz nach der Abfahrt habe der Täter eine Pistole an den Kopf des Fahrers gehalten und Geld gefordert. Als das Opfer sich weigerte, habe der Räuber dem 45-Jährigen ins Gesicht geschossen. Daraufhin kam das Auto von der Straße ab und blieb an einem Pfosten stehen. Der Unbekannte flüchtete und ließ dabei seine Waffe zurück. Der Taxifahrer kam ins Krankenhaus.