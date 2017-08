Überfall in Fellbach Bewaffneter raubt McDonalds-Restaurant aus

Von wei 11. August 2017 - 09:42 Uhr

Ein Schnellrestaurant in Fellbach ist überfallen worden. Foto: Symbolbild/dpa

Gegen zwei Uhr morgens betritt ein Maskierter mit Pistole das Schnellrestaurant und erbeutet Bargeld. Der Täter ist noch auf der Flucht, die Polizei bittet um Hinweise.

Fellbach - Ein Bewaffneter hat in der Nacht auf Freitag ein McDonalds-Restaurant in der Bühlstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) überfallen. Der Täter entkam mit Bargeld, die Polizei sucht nach ihm und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise.

Um zwei Uhr nachts betritt ein Mann mit Pistole den McDonalds in Fellbach

Der Mann Anfang zwanzig hatte das Lokal kurz vor zwei Uhr am Freitagmorgen betreten. Das Schnellrestaurant liegt in unmittelbarer Nähe des unvollendeten Gewa-Towers. Der Unbekannte bedrohte zwei weibliche Angestellte mit einer Pistole und verlangte Geld. Nachdem er den Inhalt einer Kasse erhalten hatte, verließ er den Imbiss und flüchtete zu Fuß unter der Schorndorfer Straße hindurch. Zeugen beobachteten noch, wie er anschließend weiter in Richtung Kreisverkehr Bühlstraße / Bruckstraße ging.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der das Fellbacher Revier durch Kräfte aus Waiblingen und des Polizeipräsidiums Stuttgart unterstützt wurde. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. „Die akute Fahndung ist nun vorüber, jetzt konzentrieren wir uns auf die Ermittlungsarbeit und sind deswegen auf Zeugenhinweise angewiesen“, so ein Polizeisprecher.

So sieht der Täter laut Beschreibung aus:

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: er wird auf ein Alter zwischen 20 und 22 Jahre und eine Größe um die 1,70 Meter geschätzt. Er wurde als auffällig schlank beschrieben und sprach gutes Deutsch. Er war mit einer schwarzen Lederjacke und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap und war mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht maskiert. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei, in den er die Beute verstaute.

Hinweise auf den Täter und Personen, auf welche die Beschreibung zutrifft, wie auch Beobachtungen um die Tatzeit herum, am Tatort oder auf dem Fluchtweg, nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter Telefon 0 71 51/95 00 entgegen.