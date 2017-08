Überfälle im Rems-Murr-Kreis Polizei sucht möglichen Serientäter

Von wei 22. August 2017 - 11:50 Uhr

Mit mehreren Fahndungsfotos wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. Der Gesuchte soll drei Überfälle in Fellbach und Schorndorf begangen haben.





Fellbach/Schorndorf - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen haben sich mit Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit gewandt. Nachdem sich in jüngster Zeit mehrere Überfälle im Rems-Murr-Kreis ereignet haben, gehen die Ermittler davon aus, dass hinter drei der Fälle ein und derselbe Täter steckt. Auf Fotos von Überwachungskameras ist ein Maskierter zu sehen, der mit erhobener Pistole einen Rucksack hochhält. Vor dem Gesicht trägt der Mann ein Tuch als Maske.

Diese Überfälle soll der Mann begangen haben:

Zugeschlagen hatte der Täter dreimal: In der Nacht auf Donnerstag, 27. Juli, war in Fellbach eine Tankstelle in der Schorndorfer Straße überfallen worden. Der Täter bedrohte das Personal mit einer Pistole und erbeutete mehrere Hundert Euro. Die Polizei fahndete erfolglos, obwohl sogar ein Hubschrauber eingesetzt wurde.

In der Nacht auf Freitag, 11. August, traf es – ebenfalls in Fellbach – das McDonalds-Restaurant in der Bühlstraße, unweit des unvollendeten Gewa-Towers. Wieder bedrohte der Täter Angestellte mit einer Pistole, wieder trug er als Maske ein Tuch vor dem Gesicht. Auch hier floh er mit dem Inhalt einer Kasse und konnte nicht gefasst werden.

Der dritte Überfall ereignete sich bereits vier Tage später, allerdings in Schorndorf: Dort wurde am späten Abend des 15. August die Aral-Tankstelle in der Stuttgarter Straße überfallen. Der Täter ging hier ebenso vor wie in den vorigen Fällen, wieder erbeutete er mehrere Hundert Euro. In Fellbach war außerdem am Morgen des 17. August ein Casino überfallen worden. „Da haben wir aber zu wenige Hinweise darauf, dass es sich hier um denselben Täter handeln könnte“, so ein Polizeisprecher.

So sieht der Täter aus:

Die Beschreibungen von Zeugen decken sich: Der Täter wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, Anfang 20 bis 30 Jahre alt beschrieben und hat blondes, kurzes Haar, das seitlich kurz rasiert ist. Der Täter spricht akzentfreies Deutsch im Jugendslang.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0 entgegen.