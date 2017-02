U-Bahn-Video „Is mir egal“ Berliner Internetstar Kazim Akboga ist tot

Von red/afp 14. Februar 2017 - 11:58 Uhr

Kazim Akboga ist tot.Foto: facebook.com/kazimakbogaofficial/

Der Künstler aus der Werbevideo „Is mir egal“ der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Kazim Akboga, ist tot. Zu den Umständen des Todes ist bislang noch nichts bekannt.

Berlin - Der Berliner Internetstar Kazim Akboga ist tot. Der Künstler aus der Werbevideo „Is mir egal“ der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sei verstorben, teilte Akbogas Managerin May-Brit Stabel am Dienstag via Facebook mit. Angaben zu den Todesumständen machte Stabel nicht. Sie bat darum, mit Rücksicht auf die Angehörigen auf Spekulationen zu verzichten.

Zunächst hatte der Berliner „Tagesspiegel“ in seiner Onlineaushgabe über Akbogas Tod berichtet. Als rappender Fahrkartenkontrolleur war Akboga Ende 2015 deutschlandweit bekannt geworden. In dem von der Werbeagentur Jung von Matt produzierten Video zeigte sich Akboga gegenüber Fahrgästen der Berliner U-Bahn mit teils skurrilen Marotten tolerant, so lange sie einen gültigen Fahrschein vorweisen konnten.

Das Video wurde allein auf der Youtube-Seite der BVG mehr als 9,3 Millionen Mal angeklickt. Zudem wurde es im Rahmen der BVG-Kampagne „Weil wir dich lieben“ mit Branchenpreisen ausgezeichnet. Akboga hatte mit dem Lied „Deutschland ist gute Land“ während der Fußballeuropameisterschaft 2016 versucht, einen weiteren viralen Hit zu landen. Das Video wurde immerhin mehr als 700.000 Mal auf Youtube angeklickt.