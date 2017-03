U-21-Nationalmannschaft Alles Wissenswerte zum Länderspiel in Stuttgart

Von schu 28. März 2017 - 09:49 Uhr

Nach dem 1:0 gegen England will die deutsche U 21 (mit Davie Selke) auch Portugal besiegen.Foto: Bongarts

Zum ersten Mal überhaupt bestreitet die deutsche U-21-Nationalmannschaft am Dienstag ein Länderspiel in Stuttgart. Hier erfahren Sie alles, was Sie sonst noch über den Auftritt der DFB-Junioren gegen Portugal im Gazi-Stadion wissen müssen.

Stuttgart - In Stuttgart hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahrzehnten legendäre Länderspiele bestritten. Mehr als 100.000 Zuschauer waren im Neckarstadion, als die DFB-Auswahl im November 1950 ihr erstes Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg mit 1:0 gegen die Schweiz gewann. Historisch auch das 2:1 gegen Brasilien im Juni 1968, der erste Sieg gegen die Brasilianer überhaupt, dem beim 3:2 im August 2011 ein weiterer Prestigerfolg in Stuttgart folgte. Und unvergessen das Spiel um Platz drei bei der WM 2006, als Deutschland mit 3:1 gegen Portugal gewann und die ganze Stadt anschließend die Nationalmannschaft feierte.

Die A-Nationalmannschaft war schon einmal auf der Waldau zu Gast

Stuttgart hat also eine ganz besondere Beziehung zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) – überraschenderweise aber hat noch nie ein Spiel der U 21 in der Landeshauptstadt stattgefunden. Eine Premiere ist es also, wenn der DFB-Nachwuchs an diesem Dienstag (18 Uhr, Liveticker) im Gazi-Stadion auf der Waldau die Auswahl Portugals empfängt. Die A-Mannschaft gastierte schon einmal in Degerloch – 1911 gab es hier einen 6:2-Sieg gegen die Schweiz.

Das Duell mit Portugal ist nur ein Testspiel – allerdings eines von besonderer Bedeutung. Es ist der letzte Test, bevor Bundestrainer Stefan Kuntz seinen Kader für die U-21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) benennt. Beide Mannschaften zählen bei diesem Turnier zu den großen Favoriten. Anders als früher spielen in der DFB-Auswahl mittlerweile auch gestandene Bundesliga-Profis, die teilweise auch schon im A-Team von Joachim Löw auflaufen durften. Die Schalker Leon Goretzka und Max Meyer zum Beispiel, der Leverkusener Benjamin Henrichs oder Serge Gnabry von Werder Bremen. Und in dem Dortmunder Verteidiger Matthias Ginter ist sogar ein waschechter Weltmeister mit dabei.

VfB-Verteidiger Timo Baumgartl duelliert sich mit VfB-Stürmer Carlos Mané

Als Lokalmatador steht Timo Baumgartl, der Abwehrchef des VfB, im deutschen Kader. Er darf sich möglicherweise seinem Vereinskollegen Carlos Mané duellieren, der im Aufgebot der Portugiesen steht. Der Star der Südeuropäer ist der Mittelfeldspieler Ruben Neves (20) vom FC Porto, der bei fast allen europäischen Großclubs auf der Liste steht und dessen Marktwert auf 20 Millionen Euro taxiert wird.

Für die deutsche Mannschaft geht neben der Vorbereitung auf die EM in Polen auch um Wiedergutmachung für eine ganz herbe Niederlage: Im EM-Halbfinale vor zwei Jahren in Tschechien geriet die DFB-Auswahl gegen Portugal mit 0:5 unter die Räder. Lange Gesichter gab es damals im deutschen Team, das unbedingt den Titel hatte gewinnen wollen. Der ging am Ende an die Schweden, die im Endspiel gegen Portugal nach Elfmeterschießen gewannen.

Immerhin: für die deutsche U 21 geht es seither aufwärts. Von den letzten 15 Länderspielen hat die DFB-Auswahl 14 gewonnen. Und noch ein beeindruckender Wert aus der Welt der Statistik: Im eigenen Land ist Deutschland seit 32 Partien unbesiegt (25 Siege, sieben Unentschieden). Dies bedeutet einen Rekord. Die letzte Heimniederlage gab es beim 1:2 gegen Tschechien in der EM-Qualifikation am 8. September 2009.