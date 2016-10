Tyson Gay 15-jährige Tochter von US-Sprinter erschossen

Von red/AP 16. Oktober 2016 - 18:49 Uhr

Tyson Gay trauert um seine erschossene Tochter.Foto: AP

Tragischer Vorfall in den USA. Die Tochter des früheren US-Sprinters Tyson Gay wurde in einem Restaurant in Kentucky erschossen.

Lexington - Die 15-jährige Tochter des amerikanischen Sprintstars Tyson Gay ist in Kentucky erschossen worden. Trinity Gay sei im medizinischen Zentrum der University of Kentucky ihren Verletzungen erlegen, teilte die Gerichtsmedizin von Fayette County am Sonntag mit. Der Agent des Leichtathleten, Mark Wetmore, bestätigte der Nachrichtenagentur AP die Angaben.

Angeschossen wurde Gay offenbar auf dem Parkplatz eines Restaurants. Die Polizei der Stadt Lexington teilte mit, Augenzeugen hätten dort einen Schusswechsel zwischen den Insassen zweier Autos beobachtet. Die Polizei konnte einen der Wagen ausfindig machen, zwei Personen seien befragt worden. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Gay zählte in den vergangenen Jahren zu den schnellsten Männern der Welt. Bei vergangenen Olympischen Spielen galt er als einer der Hauptkonkurrenten des jamaikanischen Weltrekordhalters Usain Bolt. 2013 wurde er des Dopings überführt. Lexington ist die Heimatstadt des Sprinters.