Twitter-Schau zum Stuttgarter „Tatort“ "Tut doch was! Der will das Internet erschießen!"

Von red 29. August 2016 - 11:13 Uhr

Der Tatort „HAL“ aus Stuttgart ist weniger ein Krimi im klassischen Sinne als vielmehr ein Science-Fiction-Experiment – eines, das bei der Twitter-Gemeinde für viele lustige Reaktionen sorgt. Eine Auswahl der besten Tweets.





Stuttgart - Ein totes Escort-Mädchen und die totale Überwachung: Im Stuttgarter „Tatort“, der am Sonntagabend in der ARD ausgestrahlt wurde, verirren sich die Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in den Abgründen der digitalen Welt. In „HAL“, wie die neueste Episode aus dem Schwabenland heißt, nimmt Autor und Regisseur Niki Stein ziemlich deutliche Anleihen an Stanley Kubricks Film-Epos „2001 - Odyssee im Weltraum“, um einen beängstigenden Cyber-Krimi zu erzählen.

Alles maßlos übertrieben und unrealistisch oder ein gelungenes Experiment, das unsere Zukunft in einer digitalen Welt zeichnet? Da gehen die Meinungen der „Tatort“-Zuschauer weit auseinander. Im Netz gab es zahlreiche Reaktionen auf die Episode – die überwiegende Mehrheit nimmt die Folge auf die Schippe. Wir haben die besten Tweets gesammelt:

Freie Autobahn um Stuttgart. Jetzt wird's mir zu unrealistisch. #Tatort— Kerstin Brune (@BruneKerstin) 28. August 2016

Ich hab die Lösung: Internet löschen! #Tatort— sommermädchen (@_corazondelsol) 28. August 2016

Ich habe gerade meinen Toaster mit aufs Sofa geholt. Er soll sich angucken was passiert, wen Technik ein Eigenleben entwickelt. #Tatort— Jan Hendrik Becker (@beckerjan) 28. August 2016

"Meine Schöpfung will mich vernichten." Eltern von pubertierenden Kindern kennen das. #Tatort— Tatort-Blog (@tatortblog) 28. August 2016

"Schreib mir doch im Internet ne gute Bewertung"

Prostitution im 21. Jahrhundert 🙈 #Tatort— Steffiminzlikör (@minzlkr09) 28. August 2016 #tatort Stuttgart ist wie Abwehrspieler vom VfB. Man tut sich das doch nur an, weil Stuggi draufseht— senioreK (@seniore_k) 28. August 2016