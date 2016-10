TV-Kommentator Frank Buschmann wechselt zu Sky

Von red/sid 27. Oktober 2016 - 12:40 Uhr

Frank Buschmann wird in Zukunft beim TV-Bezahlsender Sky zu hören und zu sehen sein.Foto: dpa

Frank Buschmann, bekannt für diverse TV-Auftritte als Kommentator, wechselt zum Bezahlsender Sky.

Köln - Sky verstärkt seine Fußball-Reporter-Crew ab der Saison 2017/18 mit Frank Buschmann. Der 51-Jährige bestätigte in der Nacht zum Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. „Ja, es stimmt, und ich mich freue mich darauf“, schrieb Buschmann bei Twitter. Der 51-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als Basketball- und American-Football-Experte einen Namen gemacht, er ist bekannt für sehr emotionale Kommentare, was ihm auch viel Kritik einbringt.

Er wird von Sky im Fußball bei Live-Spielen eingesetzt werden. Buschmann war in seiner Karriere für verschiedene Privatsender tätig, unter anderem für Sport1, ProSieben/SAT.1 und RTL. Sport soll er künftig exklusiv bei Sky kommentieren.