TV-Duell vor Bundestagswahl Liveblog: Schulz und Merkel sind eingetroffen

Von red/dpa/rtr/AFP 03. September 2017 - 19:56 Uhr

Martin schulz von der SPD und Angela Merkel von der CDU treffen am Sonntag im großen TV-Duell vor der Bundestagswahl aufeinander. Hier gibt es alle Informationen im Liveblog.





Berlin - Wenn am Sonntagabend Angela Merkel (CDU) im TV-Duell vor der Bundestagswahl auf ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz trifft, werden bis zu 20 Millionen Menschen zuschauen. Fast alle Umfragen vermitteln den Eindruck, Schulz sei schon geschlagen.

Aber zwei Werte nähren bei der SPD die Hoffnung. Die hohe Zahl der Unentschlossenen und die mögliche Einschaltquote während des Duells. Bis zu 20 Millionen Zuschauer werden erwartet. Das macht die 90 Minuten im Studio in Berlin-Adlershof zum Kristallisationspunkt der Zuversicht.

19.40 Uhr: Rund eine Stunde vor dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) sind beide Kandidaten am Studio in Berlin eingetroffen. Sowohl Merkel als auch Schulz begrüßten am Sonntagabend kurz ihre lautstarken Unterstützer vor dem Eingang und verschwanden dann im Gebäude. Beim einzigen Fernsehduell der beiden Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahltreffen Merkel und Schulz am Abend in Berlin aufeinander.

19.35 Uhr: Bei Merkels Ankunft übertönen Jusos die Junge Union mit Trommeln und lauten „Jetzt ist Schulz“-Rufen. Der Herausforderer der Kanzlerin war kurz vor der CDU-Chefin eingetroffen.

19.29 Uhr: CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in Adlershof ein und betritt das Studio-Gebäude, in dem das TV-Duell stattfindet.

19.26 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat sich vor dem Duell nach Angaben aus seiner Partei einen entspannten Tag gemacht. Der 61-Jährige aus Würselen habe in Berlin übernachtet, ausgeschlafen und sei spazierengegangen. Am Samstag habe er sich mit seinem TV-Coach Markus Peichl auf den Schlagabtausch mit Merkel vorbereitet.

19.11 Uhr: CDU-Vize Julia Klöckner wirft der SPD Stilfehler vor. „Es ist symptomatisch, dass die SPD vorher bereits in einer Anzeige den Sieg von Schulz verkündet“, sagt Klöckner beim Eintreffen im Pressezentrum mit Blick auf eine SPD-Anzeige bei Google, die zu früh publik geworden war. Merkel werde im Duell mit ihrer Detailkenntnis aller Themen punkten, kündigt sie an.

18.48 Uhr: Auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dämpft die Erwartungen. „Ich erwarte ein gepflegtes Gespräch der Langeweile“, sagt Kellner in der ARD. Er befürchte, es werde einen Verlierer geben – und das werde der Klimaschutz sein. Er sei gespannt, ob das thematisiert wird.

18.46 Uhr: „Also ich gehe von nicht so großer Spannung aus“, sagt Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch der ARD in Berlin-Adlershof. „Es sind hier Scheingefechte.“ In der großen Koalition hätten Union und SPD unauffällig zusammengearbeitet. Er werde nebenbei das Endspiel der Volleyball-EM der Männer mit deutscher Beteiligung verfolgen.

18.35 Uhr: Die FDP relativiert die Bedeutung des TV-Duells. „Schon vor dem #TVDuell ist klar: Merkel bleibt Kanzlerin. Entscheidend ist, wer Platz 3 wird“, twittern die Liberalen und verweisen auf das TV-Duell der fünf kleinen Parteien am Montag.