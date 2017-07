Tuttlingen Jugendliche bei Sturz durch Dach schwer verletzt

Von red/dpa/lsw 05. Juli 2017 - 22:48 Uhr

In Tuttlingen hat es einen schweren Unfall gegeben. Foto: dpa

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren und ein zwölf Jahre alter Junge sind auf ein Dach in Tuttlingen geklettert und fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Tuttlingen - Zwei Jugendliche und ein Kind haben beim Sturz durch ein Dach in Tuttlingen schwere Verletzungen davongetragen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die 14 und 15 Jahre alten Mädchen und der zwölf Jahre alte Junge am Vorabend in einem Park auf das Dach eines Regenüberlaufbeckens geklettert. Das Plexiglas habe dem Gewicht nicht standhalten können und sei gebrochen. Dabei stürzten die Mädchen und der Junge fast fünf Meter in die Tiefe und verletzten sich schwer. Sie kamen in ein Krankenhaus.