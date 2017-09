Turnerin Tabea Alt Ludwigsburgerin qualifiziert sich für Weltmeisterschaft

Von red/dpa 09. September 2017 - 18:46 Uhr

Die 17 Jahre alte Turnerin Tabea Alt aus Ludwigsburg hat sich die Qualifikation der deutschen Turnerinnen für die Weltmeisterschaft in Montreal gesichert. Und das trotz eines Sturzes vom Schwebebalken.





Stuttgart - Top-Favoritin Tabea Alt hat am Samstag trotz eines Absturzes vom Schwebebalken die Qualifikation der deutschen Turnerinnen für die Weltmeisterschaft Anfang Oktober in Montreal gesichert. Die 17 Jahre alte Gesamt-Weltcupsiegerin aus Ludwigsburg kam im Mehrkampf auf 54,600 Punkte und setzte sich vor Vizemeisterin Pauline Schäfer (Chemnitz/54,00) durch.

Tabea Alt profitierte bei ihrem Erfolg ein wenig davon, dass Mehrkampfmeisterin Elisabeth Seitz und Kim Bui nach gerade überstandenen Verletzungen keinen Vierkampf in Angriff nahmen. Seitz sorgte mit der besten Übung am Stufenbarren für das international hochwertigste Ergebnis des Tages. 14,500 Punkte erhielt die EM-Dritte aus Stuttgart für ihre Darbietung, mit der sie sich Hoffnung auf eine WM-Medaille in Montreal machen kann. Auch Alt (14,20) und Bui (14,10) kamen am Topgerät der Deutschen auf Spitzenergebnisse.

