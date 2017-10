Weinsteige in Stuttgart Deshalb fahren die Stadtbahnen im Tunnel so langsam

Von len 16. Oktober 2017 - 17:10 Uhr

Passagiere, die regelmäßig durch den Tunnel an der Weinsteige fahren, müssen zur Zeit mit Verögerungen rechnen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wer mit der Stadtbahn regelmäßig über die Weinsteige in Stuttgart fährt, hat es sicherlich schon bemerkt: Im Tunnel geht es nur langsam voran. Wir haben nachgefragt, was sich dahinter verbirgt.

Stuttgart - Wer mit der Stuttgarter Stadtbahn regelmäßig durch den Tunnel an der Weinsteige muss, sollte in den nächsten Tagen etwas mehr Zeit einplanen, denn: dort geht es aktuell nur sehr langsam voran. Verantwortlich dafür ist eine Gleisbaustelle, informiert Hans-Joachim Knupfer, Pressesprecher der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). „Nachts werden Schienen ausgetauscht, die tagsüber provisorisch verbunden werden“, so Knupfer.

Bis die Baumaßnahmen vollständig abgeschlossen sind, müssen die Bahnen im Tunnel langsam fahren. Wie lange das dauern wird, kann Knupfer zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. In den nächsten Tagen müsse aber noch mit Verzögerungen durch die Baustelle gerechnet werden.